От репортерите на ФОКУС: Екшън като на филм в София след кражба
По непотвърдена информация полицията е открила гранати. ФОКУС научи, че открадната сума от магазина е в размер на 1000 лева.
Магазинът се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Районът на инцидента е отцепен.
По непотвърдена информация един от апашите се укрива в жилищен блок, имъ съмнения, че разполага с граната.
