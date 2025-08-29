Новини
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности
Автор: Екип Burgas24.bg 14:44
©
Признай си – и днес прекара минимум час-два в безцелно скролване на новини, социални мрежи и клипчета. Интернет е чудесно място за забавление, но може да бъде и ключ към по-добра работа, по-висока заплата и нови възможности.

Центърът на развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика дават шанс това да се случи напълно безплатно – и при това с официален сертификат, според Европейската рамка за дигитална компетентност, която е обща за всички страни в ЕС. Обученията за дигитални умения са финансирани от Агенция по заетостта по ОПРЧР (2021–2027) и Националния план за възстановяване.

Ето как, в 5 лесни стъпки, можеш да минеш от “скролване" към реални умения:

1. Реши, че искаш повече от интернет и провери нивото си

Ако ползваш компютър основно за Facebook, YouTube и имейл, сега е моментът да надградиш. Реши дали искаш да започнеш от базово ниво или да се запишеш за средно, напреднало или много напреднало обучение.

2. Запиши се

Най-близкото бюро по труда е първата ти спирка. Там ще ти обяснят как да се включиш. Ако предпочиташ онлайн, просто влез на сайта на Агенцията по заетостта и провери графиците и формите за регистрация. Единственото условие е да си на възраст между 16 и 65 години.

3. Научи полезни неща, които веднага ще ти влязат в употреба

От това как да намираш и проверяваш информация, да разпознаваш фалшиви новини и да работиш с Word и Excel, до правене на презентации, работа с облачни технологии и защита на личните данни – ще получиш умения, които веднага можеш да ползваш в работата и живота.

4. Вземи сертификат- с курс или само с тест

След курса ще получиш официален сертификат, признат от работодатели и институции в ЕС. А ако вече имаш умения, но ти липсва документ – можеш да прескочиш обучението и да се явиш директно на тест чрез регистрация в модула за самостоятелно сертифициране на Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи https://selfexam.chrdri.net/login/index.php.

Успешният резултат ти носи същия сертификат, без да губиш време.

Сертификатът не е просто лист хартия – той е доказателство пред работодатели, че можеш да работиш уверено с дигитални инструменти. Това ти дава шанс за по-добра позиция, по-висока заплата или дори нова професионална посока.

5. Не отлагай

Действай днес. Времето, което прекарваш в безцелно скролване, не може да те направи по-конкурентоспособен на пазара на труда. Но сертификатът може да бъде твоят билет към по-добра работа и по-високо самочувствие.








