От утре БНБ променя цените на сребърните възпоменателни монети
БНБ напомня, че рекламации на възпоменателни монети могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени. Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.
И още нещо, много важно!!! Монетите, отбелязани със знак */звезда/, отговарят на критериите за "инвестиционно злато" и към цената им не се начислява ДДС.
