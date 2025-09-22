Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
От утре затварят за ремонт три участъка на АМ "Тракия"
Автор: Десислава Томева 12:48Коментари (0)85
©
илюстративна снимка
На  23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ "Тракия“. Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.

Във вторник - 23 септември, ще стартират строителни дейностите и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км. За изпълнението му ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

На 24 септември /сряда/ ще започне ремонт в платното за Бургас на 8 км от АМ "Тракия“, в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик. Ще  е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента за Бургас и една лента към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас. 

Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обектите ще се работи ежедневно. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в областите Пазарджик и Сливен е 30 ноември.

Ремонтните дейности и на трите отсечки в областите Софийска, Пазарджик и Сливен са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия“ на "Автомагистрали“ ЕАД.

Припомняме, че в периода май-юни т. г. бяха ремонтирани участъци от АМ "Тракия“ на територията на областите Софийска, Пазарджик, Пловдив и Сливен. При изпълнение на дейностите в отсечката в Софийска област беше въведена същата организация на движение. През пролетта бяха обновени 12 километра в платното за Бургас между 11-и и 23-и км и сега работата продължава в същото платно. На територията на област Пазарджик бяха ремонтирани двете платна за движение между 98-и и 106-и км, както и двете платна в участъка между 106-и и 119-и км в област Пловдив. В област Сливен е обновено платното за Бургас в отсечката между 241-и и 251-ти км.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.



Още по темата: общо новини по темата: 500
16.06.2025 »
02.06.2025 »
29.05.2025 »
23.05.2025 »
12.05.2025 »
24.03.2025 »
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при ...
11:06 / 22.09.2025
Икономистът Щерьо Ножаров: Ако това се случи, при вдигането на за...
10:03 / 22.09.2025
Киселова: Посланието ми е "Съединението прави силата"
10:03 / 22.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистри...
10:04 / 22.09.2025
Проф. Боян Дуранкев: Няма да честитя Независимостта! Не е нормалн...
10:03 / 22.09.2025
Отчаяни от цените у нас, българи започнаха да инвестират в имоти ...
10:04 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Хороскоп за деня
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Бюджет 2025
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: