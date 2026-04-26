С вдъхновение от археологическите открития, иновациите и екипната работа, отбор "Механо" от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас е големият победител в националния фестивал по роботика FIRST® LEGO® League Challenge – сезон "Откритие", организиран от Център за творческо обучение, фондация "Бъдещи изобретатели", съобщават от Община Бургас за Burgas24.bg.

В мащабното събитие, което се проведе на 25 и 26 април, участваха над 60 отбора от 20 населени места в България. В приятелски игри към тях се присъединиха и престижни международни отбори от Казахстан, Хърватия, Румъния, Молдова и Киргизстан, като най-добрите отбори сред тях също бяха отличени с купи и медали. Всички те премериха сили по световните правила на програмата, която стимулира ученици на възраст от 10 до 16 години да решават реални проблеми чрез технологии и наука.

Пътят към международния финал

Победителят ще представи България на международния финал на FIRST® LEGO® League Challenge в Гърция, като участието на отбора ще бъде финансирано от Община Бургас. Голямата награда беше връчена от зам.-кмета на Община Бургас Михаил Ненов. Отбор "Механо" спечели журито с иновативен уред за "лечение" на морски артефакти, разработен по поръчка и под ръководството на археолози. Гимназистите автоматизират процеса по обезсоляване на предмети, извадени от морето, като заменят ръчните проверки с прецизни сензори за проводимост, температура и ниво на водата. За да отговорят точно на нуждите на практиката, учениците работиха заедно с археолози. Второто място зае отбор "Zentix" от училището по роботика "Robopartans" в гр. Варна, отличен за цялостно представяне и стабилност във всички компоненти. Те ще получат стипендия от Център за творческо обучение, която ще им осигури участие в международното издание на FIRST® LEGO® League Challenge в Гърция. Третото място в общото класиране беше присъдено на отбор "Power Vortex" от ОУ "Панайот Волов" в гр. Шумен.

Иновации и археология под вълните

Темата на тазгодишното състезание – "Откритие" – пренесе участниците в света на археологията. Отборите разработиха иновативни роботи, предназначени да подпомагат археолозите при разкриването и консервирането на исторически обекти. В зала "Черноморие" публиката наблюдава оспорвани робот-битки на специални игрални полета, където машините изпълняваха сложни мисии.

Награди в четирите основни категории:

"Основни ценности" (екипна работа и приобщаване): отбор "QWERTY 2" от ОУ "Васил Левски", гр. Разград;

"Иновативен проект" (най-креативно решение на археологически проблем): отбор "Breaking Bots" от ПГ "Найден Геров", гр. Лом;

"Робот дизайн" (най-добра конструкция и програмиране): отбор "V_Spike Force" от компютърна школа "Вале", гр. Хасково

"Робот игра" (най-висок резултат на игралното поле): отбор "LEGO HUB" от ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово.

Насърчителни награди за дух и потенциал:

-Награда "Пробив" (за значителен напредък): отбор "Galaxy", "Галакси Академи", гр. Враца;

-Награда "Изгряваща звезда" (за най-добър нов отбор): отбор "Robocodes" от Робо клуб "Кодико", гр. Казанлък;

-Награда "Най-мотивиран отбор": отбор "LEGOMASTERS" от Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. Никола Обрешков".

Освен оспорваното състезание, посетителите се потопиха в богата програма с мащабни LEGO експозиции, VR преживявания за подводни съкровища и прожекции на документални филми с дискусии от водещи учени и журналисти. За доброто настроение и новите знания се погрижиха от група "ЦВЕТ", благодарение на проекта Социално-отговорна музика, водещият Артьом Анатолиевич – Арти и специалните интерактивни зони за дигитална и финансова грамотност.

Организатори на събитието са Център за творческо обучение, фондация "Бъдещи изобретатели" и Община Бургас.