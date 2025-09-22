Отчаяни от цените у нас, българи започнаха да инвестират в имоти в Дубай

© Всеки месец имаме поне по една сделка за имот в Дубай от български клиент, а търсенето е огромно. Това заяви Александра Дянкова, мениджър Международни пазари и комуникации в Unique Estates, част от Realto Group.



Именно Дубай се оказва особено привлекателен пазар за българите. Партньорството на фирмата с местни компании там започва преди 4 години. От тогава датира и първата им сделка там, разказва Дянкова.



Защо Дубай?



Дубай впечатлява със своята инфраструктура, зелени площи, сигурност и стриктни регулации, споделя експертът. Проектите се планират с грижа за околната среда - първо се изгражда инфраструктурата, след това сградите, а инвеститорите преминават през стриктни проверки.



Интересен факт е, че 60% от стойността на нов проект се внасят в escrow акаунт, гарантиращ сигурност за купувачите, особено чужденците. Друго несравнимо предимство са данъците или по-точно тяхната липса. На този фон, доходността за дългосрочни наеми е между 6% и 8%, а за краткосрочни (чрез Airbnb и Booking.com) още по-висока - между 8% и 13%, разкрива Александра Дянкова в студиото на Money.bg.



Инвестициите в ново строителство са особено доходоносни - при препродажба печалбата може да достигне 12-30%. Причината: За разлика от България, в Дубай инвеститорите дават възможност имотът да бъде препродаден веднага след като бъдат заплатени 40% от неговата стойност, т. е. много преди акт 16.



"Проектите в Дубай са грандиозни, с басейни, фитнес, спа, консиерж услуги, градини и co-working пространства", разкрива Дянкова. Любопитна практика е, че квотите за продажба се разпределят между агенции с висок рейтинг:



"Една агенция може да получи квота за 2 етажа, друга за 2 апартамента, трета за 5 етажа. След това официално се обявява старт на продажбите, а агенциите имат около 40 дни да представят проекта на своите клиенти и да съберат деклариран интерес.



Когато стартират продажбите, например в проект със 200 жилищни единици, често има над 500 писма за интерес."



Буквално, за някои от най-привлекателните комплекси се тегли томбола кой да получи възможността да закупи апартамент.



Не по-малък интерес привличат луксозните имоти на вторичния пазар, "включително и на изкуствения остров Палм Джумейра, които са особено предпочитани от нашите клиенти".



Пример за висок клас проект е Bugatti Residences by Binghatti, който е представен и в България. Най-скъпият имот за продажба в Дубай се намира именно в него. Пентхаусът "The Sky Mansion" на последния етаж разполага с личен асансьор за автомобили, джакузи с панорамна гледка и струва 9 милиона.



По покана на Unique Estates популярният инвестиционен гигант идва за първи път у нас, а по време на представянето му се подписва сделка за 2 апартамента в ценово по-достъпен обект. Сключването й обаче не минава без специфичната динамика, която този пазар носи. Докато попълват документите, в "буквално 10 минути", желаните от купувачите единици вече са заети. За щастие, посредниците успяват да намерят други и Binghatti си тръгват с договор.



Кои българи купуват луксозни имоти?



Профилът на българския купувач на имоти в чужбина се променя, признава Александра. Наред с добре познатите предприемачи, собственици на успешен бизнес, все по-често на пазара се включват и млади, успешни хора от IT сектора, които инвестират спестяванията си.



"За около 280-300 хиляди евро може да се закупи 1-спален апартамент ново строителство в Дубай, в хубав район и комплекс, издаден до ключ с готови бани, кухни и настилки, като остава само обзавеждането", пояснява Дянкова.



През последните години луксозните имоти могат да се разделят на трофейни, разположени в исторически сгради на централни локации, с история и стойност, и модерни - дизайнерски пентхауси на последен етаж с просторни помещения и екстри, разказва още тя.



Обзавеждането остава важно, но все повече клиенти определят лукса чрез големината и пространството на имота - просторни спални, дневни, бани, дрешници и кабинети, високи тавани, френски прозорци. Екстрите като затворен комплекс, видеонаблюдение, консиерж услуги и паркинг допълнително подчертават специалния характер на имота.



Изборът на българина



Що се отнася до предпочитани дестинации, Дубай води по инвестиционен интерес и доходност. Франция и Френската Ривиера остават търсени за ваканционни имоти, а запитвания има и за Париж, Лондон, Виена и Рим.



Остров Мавриций пък предлага облекчения и "golden visa" за инвеститори над 50 години. Друг притегателен център е Маями, където Unique Estates е ексклузивен представител на Cipriani Residences - първата брандирана сграда на Cipriani в света.



Гърция остава любимо място за покупки, особено сега, в края на сезона, когато се затварят множество сделки в областта на ваканционните имоти, разкрива Александра. Там сънародниците ни традиционно търсят спокойствие, първа линия и красива гледка.



Сред хитовете е и нашумелият проект за "smart град" Елиникон (The Ellinikon) в Атина, който "предизвиква голям фурор сред българите и буквално имам по няколко срещи всяка седмица, свързани със запитвания за имоти там", допълва тя.