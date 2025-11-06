Румен Радев върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предвижда евентуалната продажба на "Лукойл" в страната да става след решение на Министерския съвет, но при налично положително становище на ДАНС.
12 гласуваха "за", а 5 "против".
"Фокус" припомня, че вчера президентът Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на Държавна агенция "Национална сигурност".
В мотивите към ветото държавният глава изтъкна, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо.
Отхвърлиха ветото на президента, свързано с "Лукойл"
©
Още по темата
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
14:13
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
Експерт: Назначаването на особен управител в "Лукойл" е задължително за защитата на българския пазар
04.11
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
31.10
Костадин Костадинов: Трябваше да започнат разговори от страна на България за обратно изкупуване на Нефтохима
30.10
Още от категорията
/
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
13:57
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.