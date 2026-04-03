Върховният административен съд отхвърли жалби против решение № 4651-НС от 28.03.2026 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) в частта, в която са определени местата и броят на избирателните секции в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Жалбоподателите, чиито адрес е във Великобритания, твърдят, че решението на ЦИК е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в Ковънтри, Уорикшър и гр. Телфорд не са предвидени избирателни секции.
Върховните магистрати приемат, че решението на Централната избирателна комисия е съобразено с приетите от Народното събрание на 19.02.2026 г. условия и ред за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване на техните състави при произвеждането на изборите за народни представители на 19.04.2026 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), ЦИК е образувала избирателните секции по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, въз основа на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1 от ИК. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България, с оглед териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването на чл. 14, ал. 5 от ИК, са изпратили мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.
Върховните магистрати приемат, че ЦИК се е съобразила с предложението на посолството на Република България, с мнението на представители на българската общност, както и на Мрежата на изборните доброволци.
Безспорно е установено, че действията на компетентните длъжностни лица са извършени съгласно разписания от законодателя регламент. При произнасянето си посолството на Република България, а впоследствие и ЦИК, са взели предвид предложението на доброволческата мрежа, с изключение на посочените населени места. При тях е взета предвид близостта и покриването на територия от по-големи центрове с по-добра транспортна достъпност.
ВАС отхвърли и жалбата на кандидат за народен представител в кандидатските листи на политическа партия "Величие“ в 10 МИР – Кюстендил и в 13 МИР – Пазарджик, който обжалва същото решение на Централната избирателна комисия в неговата цялост.
Съдът намира, че решение № 4651-НС от 28.03.2026 г. на ЦИК е постановено в пълно съответствие с целта на закона – при спазване на установените в ИК условия за разкриване на избирателни секции в чужбина, с цел да се осигури възможност на максимален брой гласоподаватели да гласуват на територията на съответната държава, гарантирайки реалната възможност за упражняване на конституционното право на глас на българските граждани.
