|Отиде си преподавател от НАТФИЗ
Завършил е ВИТИЗ "Кръстю Сарафов“ през 1978 г., работи като актьор, каскадьор, режисьор и драматург.
Ръководи театрите в Ловеч (1990–1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.
Димитров има значим международен принос, като е работил по проекти в Австралия и е изнасял лекции в James Cook University. В Канада създава International Talent Club и фондация Art Education Support, чрез които популяризира българската култура и развива международни инициативи в областта на изкуството и образованието.
От театъра изразяват искрените си съболезнования към семейството, близките и колегите му, като подчертават, че неговият творчески дух и дело ще останат светъл ориентир за бъдещите поколения.
Екипът на "Фокус" също изказва съболезнования на близките!
