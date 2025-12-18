Самотен тежко болен баща остана без кола и инвалидна количка след кражба. Вече сме ви разказвали за Светлозар Дончев сме - той страда от болестта на Бюргер.Това е рядко заболяване, което води до ампутации на крайниците. Без инвалидната си количка той остава прикован за леглото, а 13-годишният му син се грижи за него.Мъжът се нуждае от средства за нова количка и за лекарства и наем на жилището, съобщава бТВ.Ако имате възможност и желание да помогнете на Светлозар, това са данните на дарителската сметка:За материални дарения под формата на храна и дрехи, желаещите могат да се свържат директно със Светлозар на телефон 0877 717 471.