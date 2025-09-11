ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Откриха галерия, посветена на Сияна
Галерията се откри от семейството й в деня на нейния рожден ден, предаде "Булфото". А пространството е предназначено за всички, които искат да изложат творбите си и да дарят приходите за деца, пострадали в катастрофи.
"Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си. Малко пространство, посветено на Сияна и предназначено за добри каузи", написа бащата на момичето Николай Попов преди дни.
Тогава той добави, че ще бъдат показани скици, рисувани с моливи, които тя е обичала повече от играчки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 140
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус
14:25 / 11.09.2025
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за ...
13:47 / 11.09.2025
Бащата на Сияна: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете с...
13:36 / 11.09.2025
От 12 септември Vivacom ще приема предварителни поръчки за новата...
12:42 / 11.09.2025
По-добре си внесете левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2...
12:09 / 11.09.2025
Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото и членството на ...
11:24 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета