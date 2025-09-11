© Булфото виж галерията На ул. "Червена стена" 2 в столичния квартал "Лозенец" беше открита галерия "Сияна" с първата изложба в нея - скици на 12-годишното дете, което загина в катастрофа в края на месец март.



Галерията се откри от семейството й в деня на нейния рожден ден, предаде "Булфото". А пространството е предназначено за всички, които искат да изложат творбите си и да дарят приходите за деца, пострадали в катастрофи.



"Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си. Малко пространство, посветено на Сияна и предназначено за добри каузи", написа бащата на момичето Николай Попов преди дни.



Тогава той добави, че ще бъдат показани скици, рисувани с моливи, които тя е обичала повече от играчки.