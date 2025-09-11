Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Откриха галерия, посветена на Сияна
Автор: Екип Burgas24.bg 15:03Коментари (0)60
© Булфото
виж галерията
На ул. "Червена стена" 2 в столичния квартал "Лозенец" беше открита галерия "Сияна" с първата изложба в нея - скици на 12-годишното дете, което загина в катастрофа в края на месец март.

Галерията се откри от семейството й в деня на нейния рожден ден, предаде "Булфото". А пространството е предназначено за всички, които искат да изложат творбите си и да дарят приходите за деца, пострадали в катастрофи.

"Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си. Малко пространство, посветено на Сияна и предназначено за добри каузи", написа бащата на момичето Николай Попов преди дни. 

Тогава той добави, че ще бъдат показани скици, рисувани с моливи, които тя е обичала повече от играчки.



Още по темата: общо новини по темата: 140
11.09.2025 »
07.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
31.08.2025 »
28.08.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус
14:25 / 11.09.2025
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за ...
13:47 / 11.09.2025
Бащата на Сияна: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете с...
13:36 / 11.09.2025
От 12 септември Vivacom ще приема предварителни поръчки за новата...
12:42 / 11.09.2025
По-добре си внесете левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2...
12:09 / 11.09.2025
Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото и членството на ...
11:24 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Войната в Украйна
Предметът "Добродетели и религии" в училище
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: