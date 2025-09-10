Откриха незаконна ферма за криптовалута в Община Горна Оряховица

© Нерегламентирано работещи компютри разкриха в сградата на Община Горна Оряховица. Сигнал за случая е подал лично кметът Николай Рашков, предаде кореспондент на "Фокус“. Полицаите, пристигнали на място, са разкрили инсталацията, която към момента не е работела. Оказва се, че компютрите са отдавна зарязани, но се предполага, че става въпрос за незаконна ферма за криптовалута, която е била разположена на приземния етаж в администрацията в центъра на железничарския град.



Още вчерашния ден са извършени множество разпити и претърсвания. Конфигурацията е иззета.



От Община Горна Оряховица потвърдиха, че са подали сигнала, но заявиха, че няма да коментират повече, тъй като по случая тече разследване.



По непотвърдена информация фермата работи от над 7 години, като не е ясно от кого точно е инсталирана.