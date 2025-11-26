Откриха нови залежи в златната мина в Челопеч
Новите богати залежи са резултат от четири сондажа, обхванали 3120 м, като още два са в процес на прокарване. С оглед на значимия характер на откритието дружеството е заложило в бюджета си между 2 и 3 милиона щатски долара за допълнително проучване до края на март 2026 година на 10 000 линейни метра чрез сондафи в този участък - "Клиновидна зона".
Два от сондажите са по-богати на златни и сребърни залеги. В единия се съдържат руди с между 11.54 и 18.81 грама на тон злато, а среброто е между 17.70 и 19.83 грама на тон. Другият е със съдържание на 12.58 г/т злато и 16.57 г/т сребро. По-бедните на благородни метали сондажи имат съдържание от 8.99 г/т злато и 12.23 г/т сребро до 11.12 г/т злато и 14.61 г/т сребро, както и руди с от 6.92 г/т до 12.78 г/т злато и наличие на сребро между 10.5 г и 17.75 грама на тон.
"Откритието поддържа целта на ДПМ за удължаване на срока на експлоатация на находището с над 10 години", обясняват от дружеството.
В предстоящите в началото на следващата година сондажи ще се проучи геометрията, издържаността на съдържанията и потенциала от минерални ресурси.
