Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
© БНТ
Зад волана е намерен мъртъв Ивайло Калушев, а в задната част са били телата на 23-годишния му близък приятел Николай Златков, както и на 15-годишния Александър Макулев.
И тримата бяха в неизвестност от 29 януари. На този етап не е ясно дали става въпрос за убийство, или самоубийство.
