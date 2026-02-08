Оръжие е открито в кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и 23-годишният Николай Златков, съобщи БНТ. Превозното средство бе открито в района над Враца, близо до пътя за връх Околчица, след подаден сигнал от случаен минувач.Зад волана е намерен мъртъв Ивайло Калушев, а в задната част са били телата на 23-годишния му близък приятел Николай Златков, както и на 15-годишния Александър Макулев.И тримата бяха в неизвестност от 29 януари. На този етап не е ясно дали става въпрос за убийство, или самоубийство.