В ОУ "Пейо К. Яворов“ бе открит иновативен STEM център, който предоставя съвременна образователна среда за обучение в направленията "Математика“ и "Природни науки“. Новото пространство е създадено с цел да насърчи учениците да развиват своите умения за изследване, творчество, критично мислене и работа в екип чрез модерни технологии и интерактивни методи на обучение, съобщиха от Община Бургас.Директорът на дирекция "Образование и младежки политики“ в Община Бургас Катя Мишева поздрави ръководството, екипа и учениците на училището от името на кмета Димитър Николов и пожела STEM центърът да се превърне в място на вдъхновение, където любопитството среща иновациите, а идеите се превръщат в реалност.На събитието присъстваха още началникът на Регионалното управление на образованието Валентина Камалиева, плувецът и възпитаник на училището Цанко Цанков, Иван Янков – Esteo, чието дело е красивия интериор на STEM центъра, Светлана Костадинова – директор на ОУ "Пейо К. Яворов“, учители и ученици.STEM центърът включва няколко специализирани зони. Първият STEM кабинет е изграден като класна стая за създатели в направление "Математика и информатика“. В него учениците могат да участват в креативен и съзидателен процес, следвайки концепцията "От ума, през технологията до материята“, която насърчава превръщането на идеите в реални проекти и решения.Вторият кабинет е обособен като "Лаборатория по информатика“, където учениците развиват дигиталната си компетентност и усъвършенстват своите дизайнерски умения чрез създаване на дигитално съдържание и реализиране на различни технологични проекти.Третата зона на STEM центъра представлява "Изследователска библиотека“ в направление "Природни науки“. В това пространство учениците имат възможност да изучават и изследват биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика. Средата е създадена така, че да стимулира изследователската и проектната дейност чрез достъп до специализирани образователни и дигитални ресурси.Към центъра е обособено и фоайе – презентационен център, предназначен за представяне на ученически проекти, споделяне на добри образователни практики и демонстриране на резултатите от работата на учениците. В пространството е изградена и високотехнологична LED видеостена, която ще се използва за урочна, лекционна и педагогическа дейност, както и за организиране на иновативни извънкласни занимания.За нуждите на STEM кабинетите е закупено съвременно оборудване, включително стационарни и преносими компютри, 3D принтер, интерактивни дисплеи, 3D стереоскопична технология, лазерно многофункционално устройство, интерактивен под, документална камера/скенер и високотехнологична LED видеостена.В помещенията е извършен цялостен ремонт, а пространствата са оборудвани с нови мултифункционални мебели, които позволяват гъвкаво организиране на учебния процес и различни форми на работа.С откриването на STEM центъра ОУ "Пейо К. Яворов“ прави още една важна стъпка към модернизиране на образователната среда и предоставяне на възможности на учениците да учат чрез практика, изследване и иновации.