Снощи е открит труп на жена в столичния квартал "Надежда 1“, казаха от СДВР заТялото е намерено в изоставен трафопост. Самоличността, както и точните години на жертвата не са уточнени. По непотвърдена информация жената е млада.Към момента разследването по случая продължава. От полицията не дават повече информация и подробности около трагичния инцидент. Все още не е ясно каква е причината за смъртта и дали има задържани.