Тяло на човек е открито в контейнер за битови отпадъци в пловдивския квартал "Тракия“. Районът около улица "Георги Данчов" е отцепен, като полицията не допуска нито пешеходци, нито автомобили, съобщават колегите от Plovdiv24.bg.

На място са изпратени полицейски екипи и криминалистична лаборатория. Към този момент няма официална информация за самоличността на починалия. По неофициални данни става въпрос за части от тяло, поставени в найлонов чувал. Зловещата находка е била открита от клошар, който е ровел в контейнерите.

От пресцентъра на пловдивската полиция съобщиха, че сигналът за човешките останки е постъпил около обяд.