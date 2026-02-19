издирваше в Стара планина. Това съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба.
Той е в добро общо състояние. Предстои да бъде заведен от спасителите до подслон, където да се възстанови. По информация на ПСС мъжът е бил изтощен, гладен и жаден, но се е движел самостоятелно.
Припомняме, че вчера около 10:00 ч. в Дирекцията "Национален парк Централен Балкан" е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа "Партизанска песен“ към хижа "Мазалат“, с намерение да продължи към хижа "Тъжа“. Акцията по издирването обаче не е започнала вчера поради лошите метеорологични условия и много силния вятър.
Откриха туриста, който изчезна в Стара планина
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Местим стрелките напред
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.