Изоставен склад в столичния квартал "Гоце Делчев" се запали тази нощ. Сигналът е получен 30 минути след полунощ. На място отиват 6 пожарни автомобила.



След потушаването на огъня и първоначалния оглед е открит труп на мъж. Това потвърдиха от МВР за "Фокус". Все още не е установена самоличността на жертвата.



Изгорели са около 30 автомобила, паркирана в непосредствена близост до изоставения склад.