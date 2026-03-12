Сподели close
Тяло на мъртво новородено бебе е открито на сметище в Сливен. По информация на NOVA сигналът е подаден, след като тялото е било намерено в кашон на сметище в близост до квартал "Надежда". 

На място са изпратени екипи на полицията, които извършват оглед.

Очаквайте подробности.

 