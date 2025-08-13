Новини
Откриха уникална златна монета на византийски император у нас
Автор: ИА Фокус 16:59
© Община Севлиево
В Севлиево намериха златна монета на византийския император Юстин II. Ценната находка е намерена по време на редовните археологически проучвания, провеждани от Исторически музей - Севлиево, финансирани от Министерство на културата и Община Севлиево. 

Работата по обекта се ръководи от Надежда Ботева. Тя и нейният екип ще продължат дейността си до края на месец август.

Монетата е тремис на византийския император Юстин II (565 - 578). Тремисът е най-малкият номинал на византийските златни монети. Тежи 1,5 грама и има диаметър 18 мм. Изработена е от злато с много висока проба - 22-23 карата. Сечена е във византийската столица Константинопол.

​На лицевата ѝ част е образът на императора, с диадема, облечен с броня. Император Юстин II наследява трона след един от най-славните византийски императори - Юстиниан Велики (527 - 565). Юстин II не успява да се справи с множеството проблеми, които наследява вследствие на амбициозната политика на предшественика си. Империята губи територии и затъва във финансова криза. Императорът се разболява от психическо разстройство и умира.

​На обратната страна на монетата е изобразена богинята на Победата (лат. Victoria), в ход на дясно, глава на ляво, държи венец и сфера с кръст.

​За четиридесет и шестте години, в които се провеждат разкопки на крепостта, във фонда на Историческия музей са постъпили три златни монети. Те са открити през 80-те години на ХХ в. "Новата" златна монета ще бъде показана в Хаджистояновото училище по повод празниците на Севлиево през октомври и ще заеме своето място в постоянната експозиция "Археология".








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
