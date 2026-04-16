Навигатор за гимназисти и техните родители ще помогне за правилния избор на професия в Културен център "Морско казино“ от 13:00 ч.

Вече си в гимназията и пред теб стои един от най-значимите избори: как да превърнеш личните си заложби в успешна кариера? За да дадат ясна посока и практически инструменти на учениците от 9-и до 12-и клас, Lidl и Фондация на бизнеса за образованието стартират новия сезон на инициативата CareerUP.

След София, Хасково и Ямбол, Бургас е следващата ключова дестинация за всички, които искат да планират бъдещето си с увереност.

На 18 април (събота) от 13:00 ч. екип от експерти ще очаква младежите в Културен център "Морско казино“, за да им помогне да дефинират своя потенциал и да подредят пъзела на своите интереси.

Какво предлага CareerUP?

Вместо скучна теория, форматът залага на директна комуникация и интерактивни инструменти:

Индивидуални консултации: Личен разговор с кариерен ментор за идентифициране на Вашите силни страни.

Дигитални тестове в Profesii.info: Бърз анализ кои съвременни роли съответстват най-точно на Вашия профил.

Трендове от първо лице: Информация за уменията, които ще Ви направят адаптивни и успешни в динамичния пазар на труда.

Мисия "Родител“: Практически насоки как семейството да бъде ефективна подкрепа в избора на образователен път.

Направи първата крачка към правилния кариерен избор

Всички събития в рамките на CareerUP са напълно безплатни, но регистрацията предварително е силно препоръчителна: jobs.lidl.bg/uchenitsi-i-studenti/career-up