Тържествена церемония по награждаване на отличените в Областния етап от Националния конкурс "Пожарникар на годината" Бургас - 2025 г. бе проведена днес. На мероприятието присъства на ръководният състав на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас и началниците на противопожарните служби в Бургаска област.Отличените: инспектор Тодор Стоянов, младши инспектор Стефан Георгиев, инспектор Живко Дяков и гл. инспектор Валентин Великов благодариха за оказаната чест, като споделиха, че приемат наградата, като признание за колективната дейност на огнеборците от Бургаска област. Плакетите им бяха връчени лично от директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас – старши комисар Николай Николаев.Основната цел на конкурса "Пожарникар на годината" е популяризиране професията на пожарникаря и спасителя, представяне на ежедневната дейност и издигане престижа на органите за пожарна безопасност и защита на населението в услуга на обществото.Директорът на РДПБЗН-Бургас старши комисар Николай Николаев отличи в областния етап на конкурса и номинира за участие във втория национален етап, както следва :1. В категория "Служители" – Раздел "Пожарогасителна дейност“ - инспектор Тодор Стоянов от сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност" при Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"– Бургас за това, че през отминалата година е участвал и ръководел множество произшествия на обслужваната територия, като най-характерния инцидент е възникналия на 08.08.2025 г. пожар в горски фонд на територията на с. Сливово, община Средец със засегната обща площ около 7 118 дка / от които 3 481 дка смесена гора и сграда с площ 80 м2/. В качеството си на ръководител на участък - инспектор Тодор Стоянов извършил бърза оценка на оперативната обстановка и предприел правилни действия за привличане на допълнителни сили и средства с цел локализирането на пожара. При извършване на действия по разузнаване на произшествието предприел действия по защита на имотите и населението на село Сливово, община Средец.2. В категория "Служители" – Раздел "Спасителна дейност“ - младши инспектор Стефан Георгиев – пожарникар в РСПБЗН – Несебър при Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"– Бургас, чийто особено значим принос са действията по овладяването на наводнението във вилно селище "Елените“ от 03.10.2025 г., където чрез добрата си професионална подготовка и мотивация е допринесъл за ефективното справяне с бедствието и за предотвратяването на по-тежки последици за населението. Участвал е пряко в евакуирането на над 300 души, сред които и деца, останали в опасност блокирани в домовете си. Спасил е от удавяне работници, останали в подземни етажи на наводнени сгради. Участвал е всеотдайно в издирването на лица, за които има сигнали за изчезването им. При осъществяването на дейностите младши инспектор Стефан Георгиев успял да опази здравето, както на себе си, така и на колегите, с които работи.Младши инспектор Георгиев се отличава и с изключителни постижения в областта на спорта. През 2025 г. той придобива високата титла Републикански шампион по борба за служители на МВР в свободен стил. Служителят става и европейски шампион по борба за полицаи и пожарникари в свободен стил, като печели бронзов медал от същото в класически стил, като по този начин стваа единствения състезател на турнира с медали и двата стила на борба. Неговите високи постижения допринасят за това България да бъде на първо място в отборното класиране на 18-то Европейско полицейско първенство по борба, което се случва за първи път в историята за България в 75-годишната история на USPE.3. В категория "Служители" – Раздел "Превантивна дейност“ - е отличен инспектор Живко Дяков – инспектор V степен при Първа РСПБЗН- Бургас. Същият участвал в извършването на девет комплексни проверки на територията на Първа РСПБЗН – Бургас и РСПБЗН - Несебър. Участвал и самостоятелно извършил общо 57 контролни проверки на обекти в експлоатация, 56 контролни проверки на строежи и 40 тематични проверки на обекти и строежи. Служителят извършил и 24 проверки по изпълнение на предписани мероприятия. Като резултат от извършените проверки инспектор Дяков връчил 15 писмени разпореждания и 45 констативни протокола. През отчетния период е съставил и връчил 30 акта за установяване на административни нарушения по ЗМВР и един акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗУТ. През годината служителят съставил един констативен акт за нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност. Взел е участие в 17 държавни приемателни комисии, разгледал е общо 16 проекта за изготвяне на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредба №8121з – 882/2014 г, като е изготвил и едно решение за отказ.4. В категория "Служители" – Раздел "Комплексен победител“ - е отличен главен инспектор Валентин Великов – началник на Първа РСПБЗН - Бургас към РДПБЗН – Бургас, който има петнадесет годишен стаж в системата на МВР. За времето, за което заема длъжността началник на Първа РСПБЗН - Бургас, гл. инспектор Великов създава много добро взаимодействие с териториалните органи на местната власт и местно самоуправление на територията на трите общини: Бургас, Созопол и Малко Търново. Служителят умело ръководи извършването на държавен противопожарен контрол в обслужваната от Първа РСПБЗН - Бургас територия, като лично участва в 22 комплексни проверки от общо 47 за 2025 година. През отминалите 12 месеца гл. инспектор Великов участвал и ръководел множество произшествия на територията на Първа РСПБЗН – Бургас, както и на територията на област Бургас. Успял е да създаде безупречна организация, като ръководител на участък по време на обявеното бедствено положение в община Сунгурларе. Благодарение на самоотвержените, професионални и тактически правилни действия от страна на служителя, като ръководител на участък, са спасени застрашените от пожара здраве и живот на населението на с. Скала, както и разпространението на пожара на по-голяма площ в горски фонд, обграждащ населеното място. Главен инспектор Великов активно участва и подава точна и навременна информация за развитието на пожара, с което подпомага общинския кризисен щаб в комуникацията му с въздухоплавателните средства на Министерство на отбраната.