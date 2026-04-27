Софийският градски съд (СГС) отложи съдебният процес срещу бившия служител на МВР Симона Радева, пише NOVA.

Тя е обвинена в това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г. на бул. "Черни връх" в София.

Според обвинението Радева е занесла стълба на Семерджиев, чрез която той е успял да влезе в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента.

На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на пет години затвор.

Днес тя поиска делото пред втората инстанция да бъде отложено, защото нейните адвокати Марио Найденов и Ивайло Найденов не могат да присъстват на процеса.

Burgas24.bg припомня, че Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за причиняването на трагедията.