Отложиха делото за смъртта на Сияна
Автор: Екип Burgas24.bg 15:51
© Булфото
Делото за катастрофата с 12-годишната Сияна бе отложено за 17 октомври от 10:00 часа с цел събиране на допълнителни доказателства, стана ясно в края на днешното трето заседание.

Тогава ще бъдат изслушани вещи лица и експертите по делото. Днес Окръжният съд в Плевен изслуша бабата и лелята на детето, както и свидетели - полицай, лекар и вещи лица, предаде NOVA.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето. В Окръжен съд - Плевен се гледа делото за пътнотранспортното произшествие, а обвиняем е шофьорът на камиона. На последното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели. 

Смъртта на Сияна предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Делото беше отложено последният път, в края на юли, с цел събиране на още доказателства.



