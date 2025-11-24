Отменени полети от София заради стачка в чужбина
Всички излитащи оттам полети за сряда също се анулират.
Отменени са за 26 ноември всички излитащи и кацащи полети от летището в Шарлeроа, което обслужва нискотарифни компании. Няма да има самолети от и до София.
Тридневната стачка е свикана от няколко профсъюза в Белгия.
