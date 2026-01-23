Отменят грипната епидемия в Добрич
За последните 7 дни (16-22.01.2026 г.) заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в област Добрич е 138,01 на 10 000 население.Отчита се спад в общата заболяемост, както и намаление на заболяемостта във всички възрастови групи, както следва:
- 0-4 г. – 901,96%оо;
- 5-14 г. – 396,69%оо;
- 15-29 г. – 193,70%оо;
- 30-64 г. – 84,43%оо;
- над 65 г. – 21,80%оо.
РЗИ - Добрич уведомява, че Заповед № РД-01-13/16.01.2026 г. на Директора на РЗИ –Добрич, с която са въведени противоепидемични мерки в област Добрич за периода 19-25.01.2026год., няма да бъде актуализирана.
От 26.01.2026 г. всички преустановени по заповедта дейности се възстановяват в нормален режим на работа.
Независимо от това, РЗИ - Добрич препоръчва по възможност да се избягва събирането на много хора на едно място, носене на защитна маска на места със струпване на хора, спазване правилата за лична хигиена и дезинфекция, при симптоми на грип/ОРЗ да се търси лекарска помощ, болните да остават в къщи и да избягват самолечение.
