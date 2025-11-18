движещ се автомобил в насрещното по автомагистрала "Тракия" вдигна на крак полицията. Автомобилът се е движел в отсечката между София и Пловдив.
Първият сигнал е изпратен около 20.00 часа за движещ се в насрещното автомобил около 80-километър.
Предполага се, че водачът се е заблудил от гъстата мъгла и се е включил по погрешка на магистралата.
Мъжът е на 70 години от село Калугерово. Книжката му е незабавно отнета, съобщиха от "Пътна полиция". Заради бързата реакция не се е стигнало до инцидент.
Отнеха книжката на шофьора, заблуден от мъглата на АМ "Тракия"
RZ75
преди 23 мин.
:-))) Хем ми е жал, хем не ми е. Каквато и мъгла да се стели, има си принципи при правенето на пътищата, слагането на маркировката, знаците. Като не можеш да виждаш, просто спираш и търсиш помощ. Излезнал си на магистралата обаче и чак си хванал насрещното. Добре де, не ти ли прави впечатление, че някъде си направил някакъв нетипично остър ляв завой, например? На такива хора просто книжка не им трябва. И е редно, както много пъти съм казвал, всички без изключения да преминат съответните психотестове. И, естествено, сложилите там своя подпис, да носят някаква отговорност.
