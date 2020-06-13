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|Îòíîâî ìíîãî ãîëÿì áðîé çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ
3191 ñà îáùî ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ó íàñ. Îò òÿõ àêòèâíè ñà 1303. Èçëåêóâàíè ñà 1716 ëèöà, 28 îò êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëèòå 24 ÷àñà.
Ñ äîêàçàí COVID-19 â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò 215 ïàöèåíòè. 15 îò òÿõ ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.
Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ó íàñ íîâèÿò êîðîíàâèðóñ å êîíñòàòèðàí ïðè 317 ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè. Øåñò íîâè ñëó÷àÿ ñà óñòàíîâåíè ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, êàòî ïåò îò òÿõ ñà íà ëåêàðè, à åäèí – íà ôåëäøåð.
172 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí COVID-19. ×åòèðè ñà íîâèòå ñìúðòíè ñëó÷àÿ, ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Êàñàå ñå çà:
Ìúæ íà 46 ã. ñ ïíåâìîíèÿ;
Ìúæ íà 78 ã. ñ äèàáåò è ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå;
Æåíà íà 78 ã., çà êîÿòî íÿìà èíôîðìàöèÿ äà å èìàëà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ;
Ìúæ íà 68 ã. ñ ïðèäðóæàâàùî çàáîëÿâàíå äèàáåò.
Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçêàçâà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà ñåìåéñòâàòà è áëèçêèòå íà ïî÷èíàëèòå.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Áðóòàëíî ìåëå ìåæäó ðîìè è áúëãàðè â Ïëîâäèâ, äåñåòêè ñà àðåñòóâà...
22:49 / 12.06.2020
Çàáðàíèõà àáèòóðèåíòñêèòå áàëîâå äî 30 þíè! Èìà îáà÷å âðàòè÷êà!
20:59 / 12.06.2020
Îôèöèàëíî: Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ñ íîâà çàïîâåä çà ìàñêèòå!
20:59 / 12.06.2020
Íîùíèòå êëóáîâå è äèñêîòåêèòå îñòàâàò ìèðàæ ïîíå äî êðàÿ íà ìåñåö...
20:58 / 12.06.2020
Ñëàâè Òðèôîíîâ: Çàðàçåíèòå ñå óâåëè÷àâàò, ìåðêèòå ïàäàò! Êàêâà å ...
16:57 / 12.06.2020
Äåòå å â êðèòè÷íî ñúñòîÿíèå, ñëåä êàòî êîí ãî çàòèñíà íà õèïîäðóì...
16:27 / 12.06.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îòïàäà çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå!
11:56 / 11.06.2020
Âðúùàò ñòðîãèòå ìåðêè ó íàñ, àêî îùå äâà äíè èìà ïî íàä 100 çàðàçåíè
10:27 / 11.06.2020
Ëåòîâíèê îò êúìïèíã "Ãðàäèíà" å ñ êîðîíàâèðóñ?
16:16 / 11.06.2020
Ãåíåðàëúò è Êóí÷åâ ïîëó÷èëè ãíóñíè SMS-è îò õîðà, áëèçêè äî Ìàíãúðîâ!
12:43 / 11.06.2020
Îáðàõà íåðàáîòåùà äþíåðäæèéíèöà â Äúñêîòíà
08:56 / 11.06.2020
Íîâ ðåêîðä ïî çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà 24 ÷àñà
07:21 / 11.06.2020
Çàâåäåíèå â Áóðãàñ: Êàôå âúòðå - 2 ëåâà, íà ïëàæà - 8!
12:29 / 12.06.2020
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