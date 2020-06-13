Îòíîâî ìíîãî ãîëÿì áðîé çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 08:22 / 13.06.2020Êîìåíòàðè (2)60
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105 îò èçñëåäâàíèòå ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå 2642 ïðîáè ñà äàëè ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà ïîêàçâàò äàííèòå â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä - 1; Âðàöà - 1; Ãàáðîâî - 2; Äîáðè÷ - 1; Êúðäæàëè - 2; Êþñòåíäèë - 1; Ïàçàðäæèê - 12; Ïëåâåí - 3; Ïëîâäèâ - 3; Ðàçãðàä - 1; Ñëèâåí - 7; Ñìîëÿí - 8; Ñîôèÿ îáëàñò - 9; Ñîôèÿ ãðàä - 17; Ñòàðà Çàãîðà - 22; Òúðãîâèùå - 2; Õàñêîâî - 1; Øóìåí – 12.

3191 ñà îáùî ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ó íàñ. Îò òÿõ àêòèâíè ñà 1303. Èçëåêóâàíè ñà 1716 ëèöà, 28 îò êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëèòå 24 ÷àñà.

Ñ äîêàçàí COVID-19 â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò 215 ïàöèåíòè. 15 îò òÿõ ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.

Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ó íàñ íîâèÿò êîðîíàâèðóñ å êîíñòàòèðàí ïðè 317 ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè. Øåñò íîâè ñëó÷àÿ ñà óñòàíîâåíè ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, êàòî ïåò îò òÿõ ñà íà ëåêàðè, à åäèí – íà ôåëäøåð.

172 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí COVID-19. ×åòèðè ñà íîâèòå ñìúðòíè ñëó÷àÿ, ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Êàñàå ñå çà:

Ìúæ íà 46 ã. ñ ïíåâìîíèÿ;

Ìúæ íà 78 ã. ñ äèàáåò è ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå;

Æåíà íà 78 ã., çà êîÿòî íÿìà èíôîðìàöèÿ äà å èìàëà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ;

Ìúæ íà 68 ã. ñ ïðèäðóæàâàùî çàáîëÿâàíå äèàáåò.

Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçêàçâà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà ñåìåéñòâàòà è áëèçêèòå íà ïî÷èíàëèòå.



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12.06.2020 Ïðîô. Àíãåëîâ: Ãîëåìèÿò ïîìîùíèê áÿõà âñè÷êè õîðà, êîèòî ñå âñëóøàõà â ñúâåòèòå íà Ùàáà
12.06.2020 Ïî÷òè 60 000 ñåäìîêëàñíèöè ùå ñå ÿâÿâàò íà Íàöèîíàëíî âúíøíî îöåíÿâàíå
12.06.2020 Íîâà îôèöèàëíà íàðåäáà äåôèíèðà êàðàíòèíàòà çà ïðèñòèãàùèòå ó íàñ
12.06.2020 Îôèöèàëíî: Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ñ íîâà çàïîâåä çà ìàñêèòå!
12.06.2020 Çàáðàíèõà àáèòóðèåíòñêèòå áàëîâå äî 30 þíè! Èìà îáà÷å âðàòè÷êà!
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Çàáðàíèõà àáèòóðèåíòñêèòå áàëîâå äî 30 þíè! Èìà îáà÷å âðàòè÷êà!
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Íîùíèòå êëóáîâå è äèñêîòåêèòå îñòàâàò ìèðàæ ïîíå äî êðàÿ íà ìåñåö...
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