Отново се случва: 3-годишно дете избяга от детска градина

Дете на 3 години е избяга от 151 Детска градина "Леда Милева" в столицата. Инцидентът е от вчера, а развръзката с добър край. Малчуганът е открит от продавачка в съседен на детската градина магазин, която бързо го е отвела в детското заведение.



От Столична община потвърдиха за "Фокус" информацията. Стана ясно още, че започва проверка от дирекция "Образование". Предстоят разпити на персонала.