Отново жестокост над животно – този път в Ямбол. Жители на квартал "Каргона“ в града изпратиха сигнал до bTV, че мъж умишлено е прегазил куче, за което се грижат от години.По думите им кучето Ричко е познато на всички и не е било агресивно.Преди няколко дни техен съсед минава с колата си през него и животното издъхва.Хората ще изпратят сигнал и до институциите.Преди няколко дни друг такъв инцидент с кучето Мая предизвика бурни реакции. От 1 до 5 години затвор очакват шофьора д-р Ненад Цоневски, който в понеделник прегази животното при излизане от гараж в София.По данни на Софийската районна прокуратура четириногото е било живо след тежкия инцидент.Граждани, станали свидетели на случката, са го отвели веднага на ветеринарен лекар, който е установил тежки увреждания – счупен гръбнак, който е довел до инвалидизиране на животното.Неволно направил маневра и минал през кучето, обяснил лекарят пред полициятаПробите му за алкохол и наркотици са били отрицателниМедикът е взел решение, че за кучето е по-добре да бъде евтаназирано, тъй като не е имало кой да се грижи за него.След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.