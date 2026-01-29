Отново има опасност от наводнение в Крумовград. За това алармират синоптиците от Meteo Balkans.От публикуваните кадри се вижда, че нивото на река Крумовица се е покачило и застрашава града.припомня, че в началото на този месец обилните валежи в Източните Родопи доведоха до обявяване на бедствено положение именно в община Крумовград. Лошите метеорологични условия доведоха до скъсване на мост, който свързва две махали в село Гривка.За днешния ден НИМХ издаде предупреждение от оранжев код за няколко области, като една от тях беше Кърджали.