Овчаров: Ще компенсираме някого, но не знаем кого, не знаем при какви условия, кога и по какъв начин
© Bulgaria ON AIR
"Първо, не знам какви пари има там в този фонд, защото и той стана една такава енигма. Кога го вкарват, за какво го изкарват - с тези пари компенсираме неизлизането на битовите потребители на свободния пазар. Сега при тези флуктуации, тези компенсации според мен са доста големи. Откъде сега ще намерят пари за компенсации за горивата, не знам", коментира Овчаров за Bulgaria ON AIR.
Според него липсва яснота и кой точно ще получава компенсациите, при какви условия и по какъв механизъм.
Той описа ситуацията като решение без конкретни правила, при което се обещава подкрепа, но без яснота за начина на прилагане.
"Имаше едно време руски вълшебни приказки, където пращаха някой си - иди не знам къде, намери не знам кого, донеси не знам си що. Тук сега ще компенсираме някого, но не знаем кого ще компенсираме, не знаем при какви условия ще го компенсираме, не знаем кога ще го компенсираме и не знаем начина, по който ще го компенсираме", каза бившият министър.
Практически проблеми с разплащанията
Овчаров обърна внимание и на практическата страна на идеята средствата да се превеждат по банков път.
Според него много от хората, които най-силно се нуждаят от подобна помощ, например възрастни хора, нямат банкови сметки и получават доходите си в брой, което поставя под въпрос ефективността на подобна схема.
Въпреки това той отбеляза, че е положително, че изобщо се мисли за подобна подкрепа.
Опит от миналото
Овчаров даде пример от своя мандат през 2005 година, когато също е имало рязко покачване на цените на горивата.
"Има достатъчно много сценарии. Аз ще се върна 20 години назад. През 2005 година, когато станах министър втория път, имаше отново така тежка флуктуация на цените. И тогава в Русия Путин им беше забранил да повишават печалбите на петролните дружества. Аз реших, че тук можем да го направим това и в България. Направих едно изявление, че вкарваме цените на горивата в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тоест техните цени ще ги определяме така, както се определят на електроенергията, на топлоенергията и т.н. Е, намери се Вальо Златев, тогава беше ръководителят, дойде, разбрахме се. И тук дойдоха после, обещаха голяма инвестиция, реализираха 1 милиард и 200 милиона в инсталацията. Така че понякога трябва да се действа малко по-твърдичко", заяви гостът.
Международният контекст и рисковете
Овчаров критикува начина, по който се разглежда международната ситуация около енергийните доставки.
"Гледаме изключително повърхностно на ситуацията в Близкия изток. Разглеждаме, видите ли, намаляват 20% от доставките на петрол. Петрол и петролни продукти, да го кажем така. 20% от доставките на втечнен природен газ. 50% от доставките на урея. Всичко това минава оттам. Аз не виждам някой да разсъждава по въпроса за една глобална цялостна оценка", посочи събеседникът.
Бившият министър предупреди и за възможен международен арбитраж във връзка с решенията около рафинерията "Лукойл Нефтохим".
"Арбитражът ни е сигурен. Той е предварително загубен", каза още Овчаров.
Още по темата
/
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
13.03
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Още от категорията
/
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир на първо четене
13.03
Борисов: Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания
13.03
Здравният министър: Положението при базите за медицински хеликоптери е притеснително, създава риск за целия проект
13.03
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
13.03
Министърът на образованието: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
13.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пристигнаха първите тестове за откриване на рак на маточната шийк...
22:12 / 13.03.2026
Цветомир Николов: Динамиката на цените в България е сравнително р...
21:15 / 13.03.2026
Майката на Ивайло Калушев на протеста: Защо ги убиха? Кой ги уби?...
21:15 / 13.03.2026
Ивайло Мирчев: Саботажът е видим
21:16 / 13.03.2026
На 18 март ще разберем номера в бюлетината на нашия фаворит
21:14 / 13.03.2026
КЗК изиска данни по производството срещу "Лукойл" за евентуална з...
17:25 / 13.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.