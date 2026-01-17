Оживява единствен по рода си български обичай
© Nova tv
Обичаят представлява весела и шеговита маскарадна игра предавана от поколение на поколение. Той се изпълнява на Ивановден по стар стил, когато маскираните участници обикалят домовете на хората с името Иван.
Името на селото също буди любопитство. Според местна легенда "Йоглав“ идва от турски и означава "няма дума“ – толкова е красиво мястото, че не може да бъде описано с думи.
Днес обичаят "Камилата“ не само съхранява живи традициите, но и привлича все повече туристи в района. Йоглав се намира в близост до Деветашкото плато, Деветашката пещера и Крушунските водопади – едни от най-посещаваните природни забележителности в България, информира NOVA.
