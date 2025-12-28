Сподели close
Не стойте на открито, тъй ма опасност от падащи предмети, предупреждаватот Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Facebook.

Припомняме, че НИМХ издаде оранжев код за опасно силен вятър в 11 области в България. 

Ето какво още съветват от пожарната в случай, че сте навън по време на тези лоши метеорологични условия:

Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.

Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността.

Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността.

Ако пък сте у дома, добре е да затворите плътно вратите и прозорците.

 