Заради приемането на еврото като официална валута в страната, в последния ден на 2025-а и в новогодишната нощ ще има затруднения с плащането онлайн.За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи плащанията да бъдат извършвани само в брой.Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.Съветваме ви да имате пари в кеш.