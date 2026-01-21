Сподели close
Управляващите приеха промени в комисия по тъмна доба, както и през 2022 година, което е абсолютно скандално и безобразно. Предлагат едни скенери, които дори те не знаят как работят. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов, предаде репортер на ФОКУС.

Според него, ГЕРБ и ДПС се крият от всеки дебат, защото целта им е връщането на хартиената бюлетина и саботаж на изборите в наказание на протеста, който свали правителството. 

"Сигурен съм, че хората от протеста няма да са съгласни с този саботаж на Изборния кодекс и ще се противопоставят", твърди Божанов.

Асен Василев определи случилото се в Правната комисия като атентат към честните избори.

"Тези, които загубиха доверието на българите, знаят, че ще загубят и изборите и се опитват да фалшифицират вота. Единственият начин да ги спрем, е така, както спряхме и бюджета", каза още Василев и призова към протестна готовност.