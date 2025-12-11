Асен Василев на брифинг след като правителството подаде оставка, подаде репортер на "Фокус".
Василев заяви, че това е победа за всички българския граждани.
"Това е първата стъпка към това България да стане Европейска държава. Предстои трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д", каза още той.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че те като коалиция няма да участват в каквото и да е било преконфигуриране.
"България трябва да иде на избори, тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила, вътрешното министерство да работи адекватно", заяви Ивайло Мирчев.
"Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за чесността на изборите", посочи Мирчев.
ПП-ДБ: Ние няма да участваме в каквото и да е било преконфигуриране!
© Фокус
Още по темата
/
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
16:16
Бойко Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
15:49
Костадин Костадинов: Основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват
15:09
Още от категорията
/
Важно съобщение от НОИ
12:35
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
10.12
Тайна на заплатата пада
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
elma
преди 1 ч. и 27 мин.
Нормално е и ПП ДБ да се откаже от участие в избори - и те носят вина за упадъка на държавата! Хич да не се правят на чиста вода ненапита!
aahasfer
преди 2 ч. и 39 мин.
гологъзия от Росенец май не му идва в кратуната какво го чака на изборите!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.