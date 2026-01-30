Йордан Иванов от ПП-ДБ.
Той посочи, че вчера нотариусите са разпространили съобщение, с което са излъгали всички български граждани, че ако отпадне нотариалната заверка при прехвърляне на МПС, това ще доведе до кражби.
"Ще бъдем още по-настоятелни за тези поправки и между първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно", каза още той.
По думите на Божидар Божанов към момента нотариусите вършат част от работата, която държавата би трябвало сама да си върши като събиране на местни данъци.
"Към момента нотариусите действително вършат част от работата, която би трябвало държавата сама да си върши, свързана със събирането на местни данъци и други проверки. Когато този процес бъде дигитализиран, когато регистърът на МВР бъде надграден, така че всичко това да се случва електронно и гражданите да могат да прехвърлят собствеността на автомобили изцяло по електронен път, тогава държавата сама ще може да върши тези дейности и този процес да бъде изцяло облекчен, освободен от допълнителни такси и най-накрая България да се нареди до другите европейски държави", допълни Божанов.
Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов каза, че коалицията ПП-ДБ трябва да представи максимално силна програма и максимално силни кандидатски листи.
"Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и избираталите. Трябва да им представим максимално силна програма и максимално силни листи, които да отговорят на очакванията, които протестиращите граждани ни поставиха през декември. Затова коалицията трябва да работи правилно и трябва да работи добре, но това не може да стане чрез ултиматуми", категоричен бе Божанов.
ПП-ДБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест
© Булфото
