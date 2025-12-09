ПП-ДБ: Няма да покрепим бюджета на НЗОК, по-лош е от предходния
©
Припомняме, че днес новият проектобюджет за 2026 година влезе за разглеждане от ресорната комисия в Народното събрание. Заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването обаче не започна поради липса на кворум.
По-рано днес от Българската асоциация на специалнистите по здравни грижи обявиха протести в цялата страна от сряда - 10 декември - и призовава всички свои членове да се включат в тях.
"В закона за държавния бюджет има предвидени едни 30 млн. евро в бюджета на Министерството на здравеопазването, но те не поставят правило каква да е минималната заплата на специализант, а тепърва ще се разпределят по програма на Министерството между специализантите. В тази връзка този бюджет на Здравната каса е по-лош от предишния", подчерта депутатът от ПП-ДБ.
"Увеличение ще получат само работещите в бюджетните структури. Това в системата на здравеопазването са много малко структури – Спешна помощ, центрове по кръводаряване и още някои структури на Министерството на здравеопазването, но сестрите в болниците, независимо общински или държавни, няма да получат никакво увеличение на заплатите, както и лекарите", коментира Пандов.
Той категорично заяви, че бюджетът в този вид няма как да бъде подкрепен от парламентарната група на ПП-ДБ.
Още по темата
/
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
09:41
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
08.12
Още от категорията
/
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
08.12
Задава се приятно време
08.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.