Ивайло Мирчев пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции", заяви Мирчев.
По думи на Мирчев въпросните лица не са били споменати от и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев на изслушването му в парламента вчера, което бе засекретено.
"Денев е решил да запази самоличностите на вербуваните в тайна, след като се е консултирал с депутата от ГЕРБ Христо Терзийски", каза още Мирчев.
От своя страна зам.-председателят на Народното събрание от ПГ на "Продължаваме Промяната - Демократична България" Атанас Атанасов поиска оставката на Денев.
"На вчерашното изслушване в парламента по случая "Петрохан" Денев демонстрира явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламента, като и не отговори на въпрос дали в неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС", посочи като мотив Атанасов за поисканата оставка.
"ДАНС прикриват престъпление. Това, което стана ясно от изявление на МВР е, че повече от 12 месеца е била наблюдавана групата с внедрени от ДАНС агенти в нея. И ако ДАНС са позволили да се случват неща и ужасии, за които в момента прокуратурата се опитва да вади информация, това означава, че те са не само активни наблюдатели, а може би и организатори на това нещо", каза лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.
ПП-ДБ: В НПО-то на Калушев е имало агенти на ДАНС
©
Още по темата
/
Станислав Анастасов: Знаем защо Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа "Петрохан"
11.02
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
11.02
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
11.02
Още от категорията
/
Край на монопола на БДЖ!
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Незнам
преди 10 мин.
Хахаха, на някой му припари под Д-то, май май а? Ако са били вербувани и тропали на ДАНС ще има още интересни за ВАС? Льошооооо, а какви хубави протести имахте и каква енергия.....загубихте....
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.