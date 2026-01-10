Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори с нов главен прокурор. Избори, в които хората да могат да гласуват 100% машинно, без измами, без купувачите на гласове, без лимузините в ромските махали и без подмяна на бюлетини. Това заяви в Стара Загора съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. 

Припомняме, че президентът ще връчи първия мандат в понеделник на ГЕРБ - СДС, тъй като те са най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че също ще върне мандата, когато бъде връчен. 

"Не е време да правим дребни сметки. Стотиците хиляди, които излязоха на протести, 150 000 в София на 10 декември, поискаха истинска промяна на модела, по който се управлява България. За да стане това нещо, трябва масово излизане - просто всички излизат и гласуват", каза още Мирчев.