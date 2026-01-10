ПП-ДБ ще върне мандата веднага
©
Припомняме, че президентът ще връчи първия мандат в понеделник на ГЕРБ - СДС, тъй като те са най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че също ще върне мандата, когато бъде връчен.
"Не е време да правим дребни сметки. Стотиците хиляди, които излязоха на протести, 150 000 в София на 10 декември, поискаха истинска промяна на модела, по който се управлява България. За да стане това нещо, трябва масово излизане - просто всички излизат и гласуват", каза още Мирчев.
Още по темата
/
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
Още от категорията
/
НИМХ размести палитрата от кодове за утре – чака ни по-дебела снежна покривка, а температурите падат
15:19
Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки
13:28
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
11:21
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
11:21
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
08:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.