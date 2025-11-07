"Гънвор“ се отказва от международните активи на "Лукойл".
Относно сделката, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че това автоматично означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови транзакции.
"Това е изключителен риск за пазара на горива и за функционирането на единствената ни голяма рафинерия", допълни той.
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
© Булфото
Още по темата
/
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
09:33
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Експерт: Назначаването на особен управител в "Лукойл" е задължително за защитата на българския пазар
04.11
Още от категорията
/
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
06.11
Цигарите поскъпват
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.