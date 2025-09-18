Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ПП: Нека Пеевски да си удържи на думата и слезе от НСО
Автор: Илиана Пенова 12:29Коментари (0)145
© Булфото
Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме че, заради разрешен протест с коли паркирани на паркинга на НС, беше отцепен половината център на София, и то за да може един специален депутат да дойде на работа, защото го е страх да ходи. Този човек смята, че държавата му принадлежи. Държавата не му принадлежи, защото тя е с главно Б като България, а с главно Д. Това заяви Асен Василев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".

"Предстои гласуване на Закона за НСО и съкращаване на разходете. Нека Делян Пеевски да си удържи на думата и да слезе от НСО. Той днес каза, че  охрана не му трябва", каза депутатът от ПП Божидар Божанов.

"Поднасяме съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия да не се политизира", каза още той.



Още по темата: общо новини по темата: 12
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ето на какво се дължи огромната разлика между цените на борсата и...
13:07 / 18.09.2025
Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай ...
13:18 / 18.09.2025
Калин Стоянов: Трагичен ден за българската полиция! С безумните с...
12:46 / 18.09.2025
С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на починалия п...
12:48 / 18.09.2025
Борисов за протеста на ПП пред НС: Не съм дошъл пеша, защото ме б...
12:28 / 18.09.2025
Ще замразят ли минималната работна заплата?
12:07 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Поскъпване на хранителните продукти
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: