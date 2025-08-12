ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?

© От "Продължаваме промяната" отговориха на председателя на Комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев, който попита военния министър защо три години, след като правителството на Кирил Петков купува системата Guardian за гасене на пожари, тя не се използва от Военновъздушните ни сили.



Отговорът си промяната разпространиха в своята Фейсбук страница.



Те обвиняват ГЕРБ, че се опитват да отклонят вниманието на обществото от "скандалното си управление".



"Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите – не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП", пишат от партията.



Те посочват, че правителството на Кирил Петков е първото, което се възползва от възможността да оборудва самолетите "Спартан" със системата Guardian.



"Правителството Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на Спартан от 2006 г., се възползва от предвидената в този договор възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари. Кабинетът Петков е свален през лятото на 2022 година, след само 8 месеца управление.



Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 година, а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година", пишат от ПП.