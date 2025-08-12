Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
Автор: Самуил Иванов 17:03Коментари (0)153
©
От "Продължаваме промяната" отговориха на председателя на Комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев, който попита военния министър защо три години, след като правителството на Кирил Петков купува системата Guardian за гасене на пожари, тя не се използва от Военновъздушните ни сили

Отговорът си промяната разпространиха в своята Фейсбук страница. 

Те обвиняват ГЕРБ, че се опитват да отклонят вниманието на обществото от "скандалното си управление". 

"Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите – не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП", пишат от партията. 

Те посочват, че правителството на Кирил Петков е първото, което се възползва от възможността да оборудва самолетите "Спартан" със системата Guardian.

"Правителството Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на Спартан от 2006 г., се възползва от предвидената в този договор възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари. Кабинетът Петков е свален през лятото на 2022 година, след само 8 месеца управление.

Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 година, а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година", пишат от ПП.



Още по темата: общо новини по темата: 204
12.08.2025 Правителството на Кирил Петков купило система за пожарогасене, която вече три години не може да бъде използвана
12.08.2025 Митов: Сухото време и силният вятър правят пожарите трудни за овладяване
11.08.2025 Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
11.08.2025 България използва системите на ЕС за борба с пожарите у нас
11.08.2025 Военни гасят пожари по въздух и земя на няколко места в страната
11.08.2025 Пожарът край средецкото село Сливово е локализиран
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Обвиненият за измъчване и убийства на животни Красимир Георгиев о...
16:47 / 12.08.2025
Правителството на Кирил Петков купило система за пожарогасене, ко...
16:48 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското креди...
16:30 / 12.08.2025
Буден гражданин с шокиращи разкрития за "Разказвачът на приказки"...
15:50 / 12.08.2025
Средната работна заплата продължава да расте - ето в кои сектори ...
17:28 / 12.08.2025
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещ...
15:13 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Задържаха двама, причинили смърт на животни по особено жесток начин
Туризъм
Огромен пожар гори край Сунгурларе
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: