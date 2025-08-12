ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
Отговорът си промяната разпространиха в своята Фейсбук страница.
Те обвиняват ГЕРБ, че се опитват да отклонят вниманието на обществото от "скандалното си управление".
"Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите – не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП", пишат от партията.
Те посочват, че правителството на Кирил Петков е първото, което се възползва от възможността да оборудва самолетите "Спартан" със системата Guardian.
"Правителството Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на Спартан от 2006 г., се възползва от предвидената в този договор възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари. Кабинетът Петков е свален през лятото на 2022 година, след само 8 месеца управление.
Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 година, а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година", пишат от ПП.
