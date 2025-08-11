ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП сезира ЕК за продурата по избор на членове за КПК
В тази връзка днес "Продължаваме Промяната“ изпрати писмо до Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, в което изразява сериозни притеснения относно избора на политически неутрален и независим ръководен орган на КПК.
Посочва се, че стартиралият процес на подбор за ръководство на КПК се развива в изключително съкратени срокове, които не осигуряват достатъчно време за номинации и за адекватен обществен контрол. Налице са сериозни процедурни и съдържателни опасения относно състава на Номинационната комисия, която играе решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите за КПК.
В писмото се цитират две становища до парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията, внесени от депутати от ПП-ДБ:
В първото становище се отбелязва, че двама членове на Номинационната комисия – г-жа Силвия Къдрева и г-жа Венера Милова – не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия:
- Г-жа Къдрева е поддържала преки йерархични и професионални отношения с двама кандидати за членове на КПК допреди два месеца, което поражда явни съмнения относно нейната безпристрастност.
- Г-жа Милова е заемала последователни ръководни административни длъжности в институции, управлявани от ГЕРБ, както на местно, така и на национално ниво, което показва силно политическо обвързване с партията, чиито кандидати сега тя трябва обективно да оценява.
Становището заключава, че и двамата членове следва да бъдат незабавно заменени по чл. 3, ал. 5 от Правилата, а работата на Номинационната комисия да бъде прекратена до назначаването на нови и независими членове.
Второто становище се отнася до процедурни нарушения при назначаването на член на Номинационната комисия от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Според официалния протокол от заседанието на ВАдвС от 23 юли 2025 г., назначаването на г-жа Нина Седефова като член на Номинационната комисия е взето по време на извънредно заседание, на което част от членовете на ВАдвС са изразили сериозни опасения относно спазването на действащите процедурни правила. Поради кратките срокове, поставени от Парламента, не е спазен чл. 120 от Закона за адвокатурата, който изисква извънредните заседания да се провеждат присъствено, с най-малко 14-дневно писмено предизвестие и при физическото присъствие на две трети от членовете на Съвета.
Допълнително в медийни публикации са отправени твърдения за близки професионални връзки с политически обвързани лица за г-жа Седефова, включително и факта, че синът ѝ е адвокат на депутат от ДПС-Ново Начало в дело тип SLAPP срещу разследващи журналисти. В становището се призовава парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията официално да изиска разяснения от ВАдвС и г-жа Седефова, преди тя да продължи да изпълнява ролята си в Номинационната комисия.
Всички тези проблеми, разгледани заедно, показват, че настоящият процес не може да осигури политически независим избор на ръководство на КПК.
