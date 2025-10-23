ЗАРЕЖДАНЕ...
ПП след решението на съда: Никола Барбутов и днес няма да прегърне семейството си!
© Булфото
Toва написаха в Facebook от партията "Продължаваме Промяната" след новината, че съдът е оставил в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.
"Фокус" припомня, че преди около седмица съдът пусна Барбутов под домашен арест. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група за подкупи.
"Двете му малки деца отново ще заспят без татко си, въпреки че съдът вече призна, че мястото му не е зад решетките, справедливостта в съдебната система на България все повече изглежда като мираж", написаха още партията.
В позицията се казва още, че битката за върховенството на закона трябва да бъде битка на всички.
"Като българи, като европейци, като хора, които вярват в правото, а не в страха.
Свобода за Благо Коцев и Никола Барбутов!", написаха още от ПП.
Още по темата
/
Социолог за ПП-ДБ: Толкова пъти се удрят в един и същи камък, че може би е време да се замислят, че не са прави
14.07
Асен Василев: Слуховете за разпад на ПП са преиначени. Избираме ново ръководство през септември
29.06
Румен Радев за скандала в Столична община: Най-важното е да се установи има ли корупция и в какви размери
27.06
Доц. Татяна Буруджиева за оставката на Кирил Петков: Не може да заявиш нещо толкова сериозно и после да не го направиш
26.06
Още от категорията
/
Асен Василев: Ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната
16:17
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска да се върнат колите на президентството
16:04
Мирчев: "Лукой" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор, за да не зависим от кефа на Путин
10:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.