Николай Денков съобщи, че двама членове на младежката им организация са били обект на агресия.
"Двама от нашите сътрудници, младежи, единият е тук, са били нападнати в коридорите от известен депутат с инициали Х. Х. (бел.ред Хамид Хамид- "ДПС-Ново Начало). Има медицинско свидетелство, което показва престъпление от общ характер – лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди“, заяви Денков.
Той допълни, че ще бъде изпратен сигнал до прокуратурата и очаква да бъде поискан имунитетът на въпросния депутат.
19-годишният Калоян Дървов, нещатен сътрудник към ПП, разказа подробно за случилото се:
"Бяхме в коридорите и бях шокиран от агресията, която Хамид Хамид прояви. Бяхме аз и още едно момче – също нещатен сътрудник. Той излезе, взе закачалка и започна да души другото момче, а след това прояви агресия и към мен. Удари ме с юмрук в лицето", разказа той.
ПП твърди, че депутатът Хамид Хамид е душил със закачалка член на младежката им организация
© Булфото
Още по темата
/
Западните медии за протеста : 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
11:35
Народът се навдига? Протестиращи окупираха "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Още от категорията
/
От скъпи мобилни телефони до пердета – конфискуваните стоки, които Агенция "Митници" продава на търг
09:58
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.