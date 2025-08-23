Новини
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Автор: ИА Фокус 14:45Коментари (0)99
© Bulgaria ON AIR
Буря връхлетя Северозападна България късно снощи и превърна улици в реки в няколко града. Започват огледи и описване на щетите. В лясковското село Джулюница е обявено частично бедствено положение.

Над 50 паднали дървета, накъсани жици и пропаднали пътища - такава е била ситуацията вчера там, предава Bulgaria ON AIR. Кметът на Джулюница също се е включил в разчистването. 

В Лом улиците бяха залети от прииждащата река. 

Ураганен вятър със силен дъжд връхлетяха Мизия. В социалните мрежи хората под видеото коментират: "Това не е Тексас, а Мизия". 

Градушка, колкото лешник, нанесе щети в Шуменско.

В Плевен мъж е пострадал леко, след като пилон на чадър е паднал върху него.

В Монтана дърво се е съборило върху лек автомобил. Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупено оборудване.



