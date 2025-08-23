ЗАРЕЖДАНЕ...
|Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Над 50 паднали дървета, накъсани жици и пропаднали пътища - такава е била ситуацията вчера там, предава Bulgaria ON AIR. Кметът на Джулюница също се е включил в разчистването.
В Лом улиците бяха залети от прииждащата река.
Ураганен вятър със силен дъжд връхлетяха Мизия. В социалните мрежи хората под видеото коментират: "Това не е Тексас, а Мизия".
Градушка, колкото лешник, нанесе щети в Шуменско.
В Плевен мъж е пострадал леко, след като пилон на чадър е паднал върху него.
В Монтана дърво се е съборило върху лек автомобил. Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупено оборудване.
|Още по темата:
