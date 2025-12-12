Паническо презапасяване с храна и техника обхвана страната ни
Продавачи в големите вериги посочват, че най-търсени са дълготрайните продукти – боб, леща, ориз, захар, сол, олио, консерви, тоалетна хартия. Купувачите изпразват касички и буркани, плащайки със стотици монети от 1 и 2 лева, което вече създава проблеми на магазините. В някои търговски обекти отказват да приемат големи количества дребни пари, тъй като нямат капацитет да ги обработват.
Нараства пазаруването и на бяла и черна техника – перални, хладилници, телевизори. Търговците признават, че вместо очаквания спад след Черния петък продажбите са скочили многократно, защото хората смятат, че след въвеждането на еврото уредите ще поскъпнат.
Подобна тенденция се вижда и при покупката на лекарства без рецепта, хранителни добавки и битова химия. Фармацевтите потвърждават ръст на продажбите, свързвайки го с презапасяването заради несигурността около първите седмици на новата валута.
Проучвания сочат, че над 70% от българите се страхуват от спекула и повишаване на цените при прехода към еврото. Част от населението спешно обменя левове в евро, въпреки по-високите комисионни. Пенсионери се редят пред банки за т.нар. "европакети“, а омбудсманът вече е получил жалби за ограничен достъп до торбичките с евромонети.
Варна е сред градовете, където паниката се вижда най-ясно. Там се образуват опашки пред единствената работеща депозитна машина за монети. Хората ядат време с часове, за да превърнат стотинките си във ваучери. Паралелно с това в кварталните магазини се изкупува основно олио, тоалетна хартия и трайни храни, а някои домакинства буквално пълнят мазетата си.
Други потребители обръщат левовете си в евро заради опасения, че в първите дни на 2026 г. картовите плащания ще бъдат затруднени. Обменните бюра във варненския регион отчитат голям наплив, а курсът на места достига 1,98 лв. за евро.
В Бургас картината е сходна. Килерите на мнозина вече са претъпкани със спагети, брашно, консерви и олио. Част от хората твърдят, че се презапасяват "за всеки случай“, защото не вярват, че цените ще останат същите след 1 януари. Силно е и търсенето на основни стоки в одринските магазини, където всеки уикенд пристигат коли с български номера. Турските търговци приемат левове, а купувачите товарят сапуни, препарати, храни и дрехи.
Някои бургазлии влагат последните си левове в по-големи покупки – ботуши, парфюми, домакински уреди, дори имоти. В околните села сделките с къщи и парцели са се увеличили рязко, пишат от "Труд".
В Благоевград презапасяването се усеща във всички търговски обекти. Пенсионерите купуват големи количества брашно, олио и захар, докато младите предпочитат техника, климатици, автомобили втора ръка и компютърна техника. Пред КАТ в дните преди смяната на валутата се вият опашки – много хора бързат да регистрират колите си, опасявайки се от бъдещо поскъпване.
Психологията на несигурността се отразява и на домакинските покупки – от лекарства до свещи, матраци и завивки. Мнозина признават, че не вярват на официалните уверения за плавен преход. Според тях търговците ще повишат цените и затова предпочитат да се запасят предварително.
Съветите от "Ние, потребителите“ са насочени към умно инвестиране на наличните левове в дълготрайни продукти – бобови култури, спагети, консерви, ядки, мед, подправки, препарати, лична хигиена, енергоспестяващи крушки, резервни части за уреди, ремонтни дейности и дори зъболекарски процедури. Целта е плащанията със спестени в брой левове да се сведат до минимум, а останалите средства да посрещнат новата година в безопасните банкови сметки.
Паниката преди евро въвеждането ясно показва едно – недоверието към институциите и страхът от нов ценови шок карат домакинствата да изпразват борси и магазини далеч преди настъпването на 2026 г. Колко от тези страхове ще се окажат основателни, ще стане ясно след Новата година, но в момента България живее в ритъм на масово презапасяване.
